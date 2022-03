Königin Letizia & König Felipe: Baby Nummer 3! Die Freude auf den Nachzügler ist riesig

Späte Mutterfreuden sind in ihrer Familie nichts ungewöhnliches. Erst im vergangenen Jahr bekam ihre Schwester Telma Otiz mit 47 Jahren ein Baby. Das gab Letizia nach all den Jahren vergeblicher Versuche neue Hoffnung – mit Erfolg! Ein kleiner Junge soll noch in diesem Jahr das Palastleben auf den Kopf stellen. Felipe ist außer sich vor Freude! Und sogar das sonst so kritische spanische Volk jubelt.

Ein positiver Nebeneffekt: Es droht kein leeres Nest mehr, denn nach Leonor soll bald auch Sofía (14) aufs Internat. Da kann sich Letizia also voll und ganz auf ihren kleinen Prinzen konzentrieren.