Königin Letizia: Gefährliche Affäre mit Folgen!

Es geschah am 11. Mai 2012 in der Abenddämmerung. Ein Paar schlich durch einen Hintereingang in das Kloster San Salvador Leyre hoch in den Bergen über der spanischen Stadt Pamplona. Bei Kerzenschein wechselten Telma Ortiz und Jaime del Burgo in der Kapelle die Ringe. Nicht einmal Telmas Schwester Letizia ahnte etwas. Nach der Trauung verschwand das Paar in einer Limousine. In der Dunkelheit lauerten Fotografen.

Gegen Mitternacht klingelte im Zarzuela-Palast in Madrid das Handy von Prinzessin Letizia. Das Magazin "Hola" druckte in dieser Nacht die Schlagzeile "Geheime Hochzeit von Telma Ortiz!" Prinzessin Letizia war wutentbrannt. "Sie empfand diese Hochzeit als Verrat. Denn Letizia und Jaime del Burgo verband ein dunkles Geheimnis", enthüllt Bestsellerautor Daniel Forcada.