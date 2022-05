Königin Letizia: Magerwahn! Diese Enthüllungen sind schockierend

Es war ein skandalöser Moment, als Königin Letizia in einem pinken Kleid inklusive tiefen Cut-Outs auf einer Veranstaltung in Valencia auftauchte. Der Hingucker: Die Bauchmuskulatur der Königin, die durch die tiefen Einblicke freigelegt wurde. Die 49-Jährige ist fitter denn je, doch gleichermaßen ist es auch besorgniserregend. Denn: An dem Körper des Royals ist kein Gramm Fett zu finden.

Doch die Sorge ist auch nicht ganz unbegründet, denn gegenüber der "Vogue" sagte die Monarchin einmal: "Wir essen zu Hause keinen Zucker". Ganz schön radikal! Und dass Letizia radikal Sport betreibt, ist ebenfalls kein Geheimnis. Sie besucht regelmäßig das Fitnessstudio im Palast, betreibt ebenso Yoga und Zumba. Aber ist das noch gesund? Königin Letizia ist wirklich ziemlich dürr geworden...