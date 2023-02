Königin Letizia: Sorge um König Felipe!

Leise, aber in einem bestimmenden Ton flüstert König Letizia ihrem Mann etwas zu. Gleichzeitig rüttelt Letizia so unauffällig wie möglich am Arm ihres Mannes und schaut sich hektisch um, wer von diesem peinlichen Vorfall etwas mitbekommen haben könnte. Es ist nicht das erste Mal, dass der spanische König, wie hier bei einer Militärparade, einfach einnickt.