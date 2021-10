Königin Máxima: Schock für Tochter Amalia! Ihre Liebe ist verboten

Und das liegt nicht etwa an der Entfernung, sondern an einem uralten Gesetz. Dieses zwingt Königin Máxima (50) dazu, ihrer ältesten Tochter gegenüber ein Hochzeitsverbot auszusprechen. Dahinter steckt das "Dekret über den ewigen Ausschluss der Familie Oranje-Nassau von jeglicher Macht in Belgien (Decreet betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België)" aus dem Jahr 1830. Dieses untersagt niederländischen Royals eine Verbindung mit dem belgischen Königshaus.

Damals erklärte sich Belgien unabhängig von den Niederlanden. Zuvor war das Land von König Wilhelm I. († 82) regiert worden. Um zu verhindern, dass jemals wieder ein niederländischer Royal den belgischen Thron besteigen kann, wurde dieses Verbot eingeführt. Und trotz zahlreicher Versuche es aufzuheben, gilt das Dekret laut "Freizeitwoche" bis heute.

Sollte also einmal der Tag kommen, müssen Máxima und König Willem-Alexander (54) sowie Königin Mathilde und König Philippe (61) von Belgien ihren Kindern einen Lebenstraum zerstören. Ganz schön düstere Aussichten für alle Beteiligten. Und bestimmt eine schier aussichtslose Situation für das junge Liebespaar.

Aber vielleicht wird genau das Amalias erste Amtshandlung als zukünftige Königin: dieses veraltete Gesetz endlich zu ändern.