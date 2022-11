Königin Maxima: Sie ist völlig am Ende! Die Familie ist dem Untergang geweiht

Der Grund: Die Mafia hatte die Prinzessin ins Visier genommen, es bestand akute Lebensgefahr. Was vielleicht zunächst wie ein Drehbuch aus einem Hollywood-Film klingt, ist aber bitterer Ernst. Die berüchtigte "Mocro Maffia", die vorwiegend aus marokkanischen Migranten besteht, wurde zur akuten Bedrohung. Ihretwegen darf auch Mark Rutte (55), der niederländische Ministerpräsident, nicht mehr mit dem Rad ins Büro fahren. Zu groß ist die Gefahr, dass er auf offener Straße erschossen werden könnte.

Doch auch um ihren Ehemann Willem-Alexander (55) ist Maxima besorgt. Der König ist ebenfalls Gewalt ausgesetzt. Immer öfter wird er bei öffentlichen Auftritten ausgebuht, muss sich Drohungen und Beschimpfungen aus der Menge anhören. Eine neue Umfrage belegt: Nur noch 51 Prozent der Niederländer sind für den Erhalt der Monarchie.

Schnell kann so eine Situation eskalieren. So war es auch 2009: Bei dem Königinnentag in Apeldoorn raste ein Amokfahrer in die Menge. Ziel des Anschlages: die Königsfamilie. Sieben Menschen starben dabei. Viele Holländer fragen sich: Ist es das wert, für die Monarchie mit dem Leben zu bezahlen?