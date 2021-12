Königin Máxima: Traurig, was sie jetzt ertragen muss!

Anscheinend setzt das der Thronfolgerin ganz schön zu. Sie ist nämlich eine kleine Party-Königin. Am liebsten mit Mallorca-Musik, wie sie selbst gestanden hat. "Ja, das finde ich toll. Diese Lieder sind richtige Muntermacher!", verriet sie vor kurzem laut "Neue Post". Doch munter war sie an ihrem Geburtstag gar nicht. Da konnte nicht einmal Mama Maxima (50) helfen. Die ging extra mit ihrer Tochter einkaufen, um sie aufzuheitern. Half nichts. Die schöne Prinzessin zog die ganze Zeit eine Schnute.

Und dann stand an ihrem Geburtstag ja auch noch ein offizieller Termin an, die Kronprinzessin wurde von ihrem Vater Willem Alexander (54) in den Staatsrat eingeführt. So saß sie da, im schicken Kleid und hielt auch eine erste kurze Rede. Ganz professionell, ganz gefasst, wie eine künftige Königin es sollte. Dafür gab es viel Lob – und das zauberte ihr dann doch noch ein Lächeln auf die Lippen.