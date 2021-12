Patricia Blanco: Ärger im Rotlichtviertel! Neues Foto enthüllt die ganze Wahrheit

Unter dem Foto häufen sich bereits die kritischen Kommentare der Fans. Sie können nicht verstehen, warum die beiden sich bei dieser tollen Aktion überhaupt fotografieren lassen müssen:

"Was für ein gestelltes Bild. Schade."

"Muss man sich so fotografieren lassen? Schön, dass man hilft. Aber nicht so."

"Das kann man ohne Fotos und von Herzen machen."

"Warum postet man so was? So was macht man doch, weil man es gerne macht und nicht, um es Instagram zu beweisen!"

"Tu Gutes und sprich nicht darüber!"

Autsch... Mit dieser Reaktion haben Andreas und Patricia wohl nicht gerechnet!