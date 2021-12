Königin Máxima & König Willem-Alexander: Drama um ihre geliebte Tochter

Eigentlich wollte Prinzessin Amalia am 7. Dezember nur ihren 18. Geburtstag feiern. Doch die Party sorgt für heftige Schlagzeilen. Der Grund: Zu ihrer Geburtstagsfeier im Garten des Schlosses Huis ten Bosch in Den Haag waren 21 Menschen eingeladen. Durch die strengen Corona-Regeln in den Niederlanden wäre das aber eigentlich nicht erlaubt gewesen.