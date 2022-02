Königin Máxima & Königin Letizia: Erbitterter Streit zwischen den Königinnen!

In den richtigen Kreisen zu verkehren, ist das kleine Einmaleins im europäischen Hochadel. Zum Missfallen von Letizia fiel die Wahl ihrer Tochter, Kronprinzessin Leonor (16), im Elite-College in Wales ausgerechnet auf die feierverrückte Prinzessin Alexia der Niederlande (16). Naheliegend, denn beide sprechen Spanisch! Doch bei Alexia gilt eher Party statt Pauken! So ließ sie sich bei einem Schulfest sogar in Reizunterwäsche fotografieren. Für Letizia ein absolutes No-Go und sie verlangte die Beendung der Freundschaft!

