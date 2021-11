Königin Máxima & Prinzessin Mette-Marit: Damit hat niemand gerechnet!

Wenn sie einen Raum betritt, wirkt es oft so, als würde die Sonne aufgehen. Königin Máxima (50) zieht mit ihrem Strahlen jeden in ihren Bann. So auch beim aktuellen Staatsbesuch der Niederländer in Norwegen. Ihnen zu Ehren veranstaltete König Harald (84) ein Staatsbankett im Osloer Schloss. In ihrem blau schimmernden Kleid und mit ihrer Saphir-Tiara stahl Máxima allen die Show. Doch von einem Konkurrenzkampf unter den royalen Damen gab es keine Spur.

Auch interessant: