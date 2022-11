Königin Maxima: Unerträglicher Last! Ihr Leben ist ein Gefängnis

Auch deshalb wurde der kleine Palast umgestaltet. Die Umbauarbeiten fanden unter strengster Geheimhaltung statt. Doch so viel sickerte durch: Direkt am Elternschlafzimmer und in der Nähe der Mädchenzimmer wurde ein schalldichter Panikraum eingerichtet, der, einmal verschlossen, von außen nicht zu öffnen ist. Er verfügt über ein Belüftungssystem, das gegen Gas und Radioaktivität schützt. Bei Bedrohung kann sich die Familie darin verschanzen. Vom Panikraum führt ein geheimer Tunnel direkt in einen unterirdischen Atombunker, in dem es Schlafzimmer, Bäder, Lebensmittel und medizinische Versorgung gibt. Selbst radioaktiv verseuchte Kleidung kann dort desinfiziert werden.

Furchtbar, dass die Angst das Leben von Maxima und ihrer Familie so beherrscht. Keine Spaziergänge im Park, Kinobesuche oder Shoppingtouren. Stattdessen immer nur Bewachung, Verbote, Sicherheitsvorkehrungen, Verschanzen im eigenen Zuhause. Wer möchte so wirklich leben?