Konny Reimann & Manu Reimann: Bittere Bilanz! Seine Gefühle sind weg

In der Sendung spannte er dann lieber seinen Sohn Jason und Schwiegersohn Coleman Burnett in seine Arbeit mit ein und ging mit ihnen sein Projekt 'Neue Terrasse' an. Die beiden können immerhin richtig mit anpacken, während seine Enkel ihm noch nicht tatkräftig zur Seite stehen können. Diese Einstellung hielt aber nicht lange an. Im Laufe der Folge wurde aus dem Kindermuffel Konny Reimann dann doch immer mehr ein fürsorglicher Opa. Am Ende war sogar er es, der mit den beiden kleinen Söhnen von Jason im Meer herumtollte und ihnen veruschte das Schwimmen beizubringen. Da war Manu bestimmt auch erleichtert, dass Konny doch noch Gefallen an der Familien-Reunion gefunden hat. Auch der Wahlhawaiianer muss zugeben: "Na ja, nun, man kann jetzt den Kindern noch nicht großartig was zeigen, man kann ihnen aber ... man kann sie ans Wasser ranführen. So die Anfänge kann man ihnen beibringen". Typisch Konny - harte Schale, weicher Kern.

Da wird der Abschied von der Rasselbande umso schwerer fallen. Auch Verona Pooth und Ehemann Franjo steht ein trauriger Abschied bevor. Mehr dazu im Video: