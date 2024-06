Konny & Manu Reimann: Darum kehren sie Hawaii wirklich den Rücken!

Die USA galten schon immer als Land der Möglichkeiten. Nicht ohne Grund betiteln sie sich als "Land of the free". Ganz so frei scheint Konny Reimann das Leben in den Staaten nun jedoch wohl nicht mehr zu finden. Anlässlich der "Sabbelstunde mit Konny" sprach "TV Movie Online" mit dem Kult-Auswanderer, der durchsickern ließ, warum sich in den letzten Jahren einiges bezüglich seines Lebens in den USA geändert hat.

Früher war es sein großer Traum, Deutschland hinter sich zu lassen und sein Leben in Amerika grenzenloser zu gestalten: "Ich bin als freier Mensch geboren und bin es gewohnt, frei zu leben. Das war auch der Grund, warum wir nach Amerika gegangen sind, weil da die Freiheiten noch größer sind". Heute wäre von diesem Freigeist-Lifestyle in den USA nicht mehr viel übrig geblieben, wie Konny weiter ausführt: "In der Zwischenzeit sind die Menschen aber so geknebelt worden … an Gesetze, an Umweltbestimmungen und Steuern und so – sowas möchte ich für mich nicht. Ich möchte frei bleiben und mein Leben selbst bestimmen". Für ihn steht also fest – es ist wieder Zeit für ein neues Land. Sein Ziel? Ein neues Konny Island auf Fidschi!

Es sei einfach Konny und Manus natürlicher Kreislauf, nach 10 Jahren wieder Veränderung zu wollen, gesteht er weiter: "In unserer Vergangenheit war es bis jetzt immer so, dass es alle zehn Jahre einen Wechsel gab. Warum auch immer! Wir haben gerade das geilste Grundstück auf der Welt. Es ist wirklich traumhaft." Doch für Konny sei immer noch mehr drin. Er brauche wieder eine neue Steigerung: "Viele Menschen sagen, das, was wir jetzt haben, ist das Paradies. Aber wir haben uns ein Paradies im Paradies geschaffen. Aber wenn am Ende alles fertig ist, dann bricht man wieder auf und guck nach was Neuem und sucht neue Herausforderungen!".

Wie viel Geld Manuela und Konny Reimann wirklich auf der hohen Kante haben, erfährst du im Video: