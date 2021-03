Konny & Manu Reimann: Juhu, es ist raus!

Der Reimann-Marathon startet mit einer Folge "Konny goes wild", in der Konny mit Currywurstmann Chris Töpperwien auf Hawaii eine spannende Abenteuer-Reise erlebt. Danach geht es um Manus und Konnys Kampf gegen die Pfunde. Die TV-Stars nahmen gemeinsam in den letzten Monaten über 30 Kilo ab. Mittlerweile trägt Manu sogar Size Zero. Außerdem werden der Umzug von Tochter Janina und Manus Geburtstag thematisiert. Da können sich die Fans ja auf was freuen!

Wie viel Geld haben Konny und Manu Reimann im Laufe der Jahre wirklich verdient? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: