Konny und Manuela Reimann: Traurige Nachrichten an Weihnachten!

Alle Jahre wieder packt Konny (65) und Manuela (52) Reimann die schlimme Sehnsucht. Denn obwohl das deutsche Auswanderer-Pärchen glücklich auf der hawaiianischen Insel Oahu ist, gibt es diese eine Sache, die es so sehr aus seiner Heimat vermisst – und das ist nicht etwa leckeres, dunkles Brot oder gar der Freundeskreis. "Was ich wirklich an Deutschland vermisse, sind die Weihnachtsmärkte bei eisiger Kälte mit heißem Glühwein", sagt Manuela wehmütig, laut "Woche heute". Zugegeben: Bei mehr als 30 Grad brütender Hitze und weißen Sandstränden, so weit das Auge reicht, ist es nicht verwunderlich, dass keine weihnachtliche Stimmung aufkommen will. Um seine Manuela ein bisschen aufzuheitern, hat der Unternehmer jedoch eine zündende Idee: "Ich kann dir ja einen Kühlraum bauen. Dann kannst du da mit einer Flasche Glühwein reingehen." Adventszeit in der Kühlkammer und Heiligabend mit Geschenken unter der Christuspalme? Öfter mal was Neues...