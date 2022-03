Kristian Tangermann: Der Politiker wurde tot aufgefunden!

Kristian Tangermann wurde nur 45 Jahre alt und tot von Angehörigen in seiner Wohnung aufgefunden. Nähere Details zur Todesursache gibt es bisher nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da er in einem jungen Alter verstorben sei. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang aber nicht. Kristian Tangermann war mit der nordrhein-westfälischen Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) verheiratet. "Das gesamte Landeskabinett ist in Gedanken bei Verkehrsministerin Ina Brandes", so Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

2021 sind zahlreiche Stars von uns gegangen. Von welchen Promis wir uns verabschieden mussten, erfahrt ihr hier im Video: