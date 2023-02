Kronprinzessin Amalia: Panische Flucht ins Ausland!

In ihrer Heimatstadt Amsterdam ist die junge Prinzessin nicht mehr sicher. Die skrupellose niederländische Mocro Maffia hat Amalia ins Visier genommen, sie musste aus ihrer Studenten-WG wieder ausziehen. Lebensgefahr! "Sie kann kaum das Haus verlassen", laut Maxima wie das "Das Neue Blatt" berichtet. "Sie kann nicht mehr in Amsterdam wohnen und auch nicht mehr wirklich ausgehen. Die Folgen sind sehr schwer für sie."

Jetzt will die Kronprinzessin versuchen, in Spanien glücklich zu werden. Die Autonome Universität Madrid zählt beispielsweise zu den besten Universitäten der Welt. Doch auch dort ist es gefährlich: Im Dezember wurde gerade erst ein 15-Jähriger auf offener Straße erschossen: Der Bandenkrieg in Madrid wird immer brutaler und grausamer. Da ziehen Gruppierungen wie die "Latin Kings" durch die Stadt – meist noch halbe Kinder – und verbreiten Angst. Auch vor Mord schrecken sie nicht zurück. Wo ist Amalia überhaupt noch sicher? "Es ist furchtbar, sein Kind so zu sehen", meint Maxima. Verständlich…

Auch interessant