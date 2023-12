Kronprinzessin Amalia: Kann sie am Hof jemals glücklich werden?

Freunde treffen oder shoppen gehen: Was für viele junge Frauen zum Alltag gehört, scheint für die Kronprinzessin ein unerfüllbarer Traum – zumindest in ihrer Heimat, den Niederlanden. Als Thronfolgerin wird sie kaum ein "normales" Leben führen können. Immer wieder wird Amalia verfolgt, gehänselt und verletzt. Nun hält sich die 19-Jährige häufiger in Madrid auf, sucht dort Ruhe. Dabei stellt sich die traurige Frage: Kann sie am Hof jemals glücklich werden?