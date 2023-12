Kronprinzessin Mary: Nach den Affären-Gerüchten! Flucht aus dem Palast?

Das Schlimmste: Die Feiertage stehen vor der Tür, da kann man eine Ehekrise noch weniger gebrauchen. Verständlich, dass die gebürtige Australierin wenig Lust auf das "Fest der Liebe" hat. Gemütlich unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen und so zu tun, als wäre nichts gewesen? Schwierig!

So soll die 51Jährige Pläne schmieden, über Weihnachten in ihre Heimat zu fliehen. Dort hat sie ihre Familie und könnte nach dem Fremdgeh-Skandal zur Ruhe kommen. Aber was ist mit ihren Kindern? Auch wenn Christian, Isabella, sowie die zwölfjährigen Zwillinge Josephine und Vincent längst nicht mehr klein sind, möchten sie Heiligabend bestimmt mit ihren Eltern verbringen. Da bleibt wohl nur eins: Mary muss gute Miene zum bösen Spiel machen – wie so oft.