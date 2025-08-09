Marius Borg Høiby: Erschreckender Verdacht! Verfolgt er einen perfiden Plan?
Der in Ungnade gefallene Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit soll angeblich frisch verliebt sein…
Marius Borg Høiby sitz neben Prinz Hakon, beide schauen ernst.
© IMAGO / Bestimage
Neue Liebe oder eiskalte Strategie? Kaum sind die Ermittlungen gegen Marius Borg Høiby (28), Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51), abgeschlossen, sorgt er schon für den nächsten Paukenschlag…
Denn Marius soll frisch verliebt sein – in Unternehmer-Tochter Andrea Shaw (26).
Marius ist frisch verliebt
Bereits im Mai wurde das Paar turtelnd in Cannes gesichtet – damals noch heimlich, doch jetzt ist klar: Aus Freundschaft wurde offenbar mehr! Das skandinavische Magazin "Se og Hør" veröffentlichte ein Foto der beiden – innige Umarmung und Kuss inklusive. Gerüchten zufolge wohnt Marius mittlerweile bei Andrea – in ihrer stylishen Wohnung im angesagten Osloer Viertel Frogner.
Sogar ein geheimer Liebesurlaub auf der Insel Geitholmen und in Kragerø soll stattgefunden haben. Doch steckt hinter der Romanze vielleicht mehr als Herzklopfen?
Wie echt ist diese Liebe?
In Marius’ Umfeld wird getuschelt: Ist Andrea nicht nur seine neue Flamme – sondern auch sein rettender Joker? Sollte es zu einem Prozess kommen, könnte ihre Aussage vor Gericht enormen Einfluss haben.
Denn: Während Ex-Freundinnen wie Influencerin Nora Haukland (28) schwere Vorwürfe gegen ihn erheben – von seelischem bis körperlichem Missbrauch –, könnte Andrea ein ganz anders Bild zeichnen. Und sie gilt als sehr loyal: Ihr Vater, Per Morten Hansen (62), der wegen Geldwäsche im Gefängnis sitzt, ist ein enger Freund von Marius’ Vater Morten Borg (54). Diese Liebesbeziehung mit Andrea kommt jedenfalls für Marius zu einem sehr günstigen Zeitpunkt…
Die Osloer Polizei wirft Marius insgesamt 23 mutmaßliche Straftaten vor – darunter mehrere Sexualdelikte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verkehrsverstöße. Allein für die Sexualdelikte drohen Marius nach norwegischem Recht mehrere Jahre Haft – sollte die Staatsanwaltschaft tatsächlich endlich Anklage erheben…
