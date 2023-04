Kronprinzessin Mette-Marit: Drama kurz vor ihrem 50. Geburtstag! Große Sorge um ihre Gesundheit

So hat Prinzessin Mette-Marit sich das nun wirklich nicht vorgestellt! Eigentlich wollte sie am 18. April zusammen mit Prinz Haakon bei der Eröffnung einer neuen Grund- und Mittelschule dabei sein. Bei dem Termin im norwegischen Kautokeino fehlte von der 49-Jährigen allerdings jede Spur. Kurz darauf wurde verraten, dass sie krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Auch beim Empfang für die Träger der Verdienstmedaille des Königs wird sie am 20. April nicht dabei sein können.