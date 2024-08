Kronprinzessin Mette-Marit: Nach Festnahme von ihrem Sohn - Jetzt äußert sich der Anwalt

Marius Borg Hoiby ist immer wieder in Dramen verwickelt. Nicht selten wegen seines Frauengeschmacks. Denn seine letzten Freundinnen sorgten immer wieder für Skandale: So wie "Playboy"-Model Juliane Snekkestad, die Palast-Interna an Netflix weitergab oder die norwegische "Love Island"-Gewinnerin Nora Haukland, die mit ihrem Drogenkonsum und Partyexzessen Negativ-Schlagzeilen machte. Ob seine neue Freundin etwas mit dieser Sache zu tun hat, ist allerdings unklar.