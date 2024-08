Kronprinzessin Mette-Marit: Gewaltvorwürfe! Sohn Marius wurde festgenommen

Erst vor wenigen Tagen machte der Sohn von Mette-Marit seine neue Beziehung via Instagram öffentlich. Zu einem süßen Pärchenfoto mit Surferin Rebecca Helberg Arntsen schreibt der Royal: "Mein Mädchen". Doch seine Mutter hat (berechtigte) Zweifel: Wird seine neue Freundin ihn wirklich glücklich machen können? Denn seine letzten Freundinnen sorgten immer wieder für Skandale: So wie "Playboy"-Model Juliane Snekkestad, die Palast-Interna an Netflix weitergab oder die norwegische "Love Island"-Gewinnerin Nora Haukland, die mit ihrem Drogenkonsum und Partyexzessen Negativ-Schlagzeilen machte. Doch auch seine neue Freundin ist Mette-Marit ein Dorn im Auge: Auch sie lernte er in einem Osloer Nachtclub kennen – in dem sie auch arbeitet. Außerdem ist Rebecca auch als Influencerin aktiv, teilt ihr Privatleben gerne mit ihren 8.000 Followern.

Der nächste Skandal ließ offenbar nicht lange auf sich warten. Doch ob seine neue Freundin allerdings etwas damit zutun hat, ist unklar.