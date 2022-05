Prinzessin Mette-Marit & Prinz Haakon: Süße News vor der Krönung!

Prinzessin Mette-Marit

Sie erdrückt Prinz Haakon mit ihrer Liebe

Prinzessin Mette-Marit lässt Prinz Haakon keinen Schritt allein machen. Unablässig sucht sie seine Nähe, will ihn umarmen, ihn küssen. Kronprinzessin Mette-Marit (48) benimmt sich in diesen Tagen so wie ein verliebter Backfisch!