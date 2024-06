Kronprinzessin Victoria: Die Krankheit Prosopagnosie macht ihr das Leben schwer – "Es gibt keine Medikamente dagegen"

Aus ihrem unheilbaren Leiden hat die Kronprinzessin nie ein Geheimnis gemacht: Sie ist von der Lese- und Rechtschreibstörung Legasthenie betroffen, weshalb sie in der Schule Probleme hatte. Was viele aber nicht wissen: Von ihrem Vater König Carl Gustaf (78) hat Victoria außer der Legasthenie noch Prosopagnosie, also Gesichtsblindheit, geerbt. Das könnte fatale Folgen haben, denn für die 47-Jährige sehen alle Gesichter gleich aus.