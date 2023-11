Kronprinzessin Victoria: Eine Affäre zerstört ihr Familienglück

Der Grund für die plötzliche Offenheit? Womöglich Todesangst! Denn einige der Beteiligten im damaligen Sexskandal kamen auf mysteriöse Weise ums Leben. So ertrank Graf Carl Adam Lewenhaupt, der für den befreundeten König Kontakte zu Frauen hergestellt haben soll, 2017 auf unerklärliche Weise. Und Stripclubbesitzer Mille Markovic, der Carl Gustaf mit gefälschten Fotos belastet haben soll, wurde 2014 mit vier Kopfschüssen ermordet. Der Täter wurde nie gefunden. Auch Camilla bangt seitdem um ihr Leben. Nicht unbegründet, wie sie im Video erzählt. Sie wurde von Autos des schwedischen Geheimdiensts verfolgt, ihr Telefon sei abgehört worden, sogar von der Polizei wurde sie einmal aufgegriffen und tagelang in einer Psychiatrie festgehalten. Ihre Befürchtung: Man wolle auch sie aus dem Weg räumen, um das Ansehen des Königs zu schützen. Denn das könnte nun erneut schwer gefährdet sein.

Schon nach Bekanntwerden des Skandals 2010 forderten immerhin 70 Prozent der Schweden seinen Rücktritt. Dass Sjöberg Camillas Geständnis nun in seinem gerade erschienenen Werk "Der Chef: Die Geschichte eines Skandals" verarbeitet, um die royalen Machenschaften bloßzulegen, dürfte für neue schwere Erschütterungen im Land sorgen. Zwar hatten die Beliebtheitswerte des Königs sich in den vergangenen 13 Jahren wieder leicht erholt, doch noch immer wünschen sich einer aktuellen Umfrage zufolge zwei Drittel der Schweden, dass Carl Gustaf den Thron seiner Tochter Victoria überlässt. Die Zahl dürfte nun, nach Veröffentlichung des Buchs, das dieser Forderung weiteres Gewicht verleiht, rasant in die Höhe schnellen. Gut möglich also, dass die Kronprinzessin das Zepter viel früher als gedacht übernehmen muss, um die Monarchie zu retten. Doch was wird dann aus ihrer Familie? Zwar wurde Victoria seit ihrer Geburt auf ihr künftiges Amt vorbereitet, doch unter diesen Umständen hat sie sich dies sicher nicht vorgestellt...