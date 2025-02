Kronprinzessin Victoria: Nach Messermann-Skandal! Neue Details schocken ganz Schweden

Rückblick: Im Dezember wurde vor Schloss Haga ein Mann festgenommen, der mit Messern und einer Waffenattrappe bewaffnet versuchte, sich Zutritt zu den Privaträumen der Kronprinzessin zu verschaffen. Auch Handschellen, Klebeband, einen Hammer und eine Schutzmaske trug er bei sich.

Viele Stunden wurde der Tatverdächtige von der Polizei verhört. Was er sagte – einfach nur angsteinflößend! Auf die Frage, warum er Handschellen dabeihatte, meinte er: "Die habe ich für meine sexuellen Fantasien…" Drohte Victoria in die Hand eines Perversen zu fallen?

Angeblich wollte er der Prinzessin keinen Schaden zufügen – aber wer soll dass glauben? Und wozu dann die Waffen? "Um mich zu verteidigen", so die fadenscheinige Antwort. Der Angreifer behauptet, er wollte der Kronprinzessin Unterlagen aushändigen, die für die nationale Sicherheit von großer Bedeutung sind. Die wirre Begründung: "Es war eine Idee, die mir in letzter Minute gekommen ist. Es fällt mir leichter, mit Frauen zu kommunizieren, und deshalb habe ich mir das so überlegt."

Jetzt gilt es zu klären, ob der Mann ein harmloser Verwirrter oder doch ein gefährlicher Geisteskranker ist. So oder so – für Victoria und ihre Familie gehen solche Bedrohungen immer durch Mark und Bein und müssen ernst genommen werden! Was für ein Albtraum, wenn man sich zu Hause nicht mehr sicher fühlt.