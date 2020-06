Kylie Jenner Vermögen: So wurde sie zur Selfmade-Millionärin

Die Erfolgsstory der hübschen Kalifornierin nahm bereits 2007 ihren Anfang. Gemeinsam mit ihren (Halb-)Schwestern Kendall, Kim, Kourtney und Khloé sowie ihren Brüdern wurde Kylie Jenner in der Doku „Keeping Up with the Kardashians“ mit nur zehn Jahren weltberühmt. Sage und schreibe 30 Millionen US-Dollar soll die Familie pro Staffel kassieren, wie viel davon die Kids bekommen ist nicht bekannt. Nach einigen Modeljobs entdeckte die Tochter von Kris und Caitlyn Jenner dank ihrer hohen Reichweite die lukrative Plattform Instagram für sich. Mittlerweile sackt Kylie Jenner als Influencerin gut und gerne 400.000 US-Dollar pro Bild ein.