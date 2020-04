Pamela Reif: So hoch ist das Vermögen der Fitness-Influencerin

Mit ihren jungen 23 Jahren zählt bereits zu den erfolgreichsten und bestverdienenden Influencern Deutschlands. Mit viel Ehrgeiz, Disziplin und einem gewinnbringenden Lächeln hat sich die leidenschaftliche Fitness-Queen innerhalb weniger Jahre zu einer festen Größe der Branche hochgearbeitet. Ihr Job wirkt kinderleicht, dabei sind die Millionen auf ihrem Konto hart verdientes Geld. Wie hoch ist das Vermögen von Pamela Reif mittlerweile wirklich?

So begann Pamela Reifs Karriere auf Instagram

Millionen probieren ihr Glück, doch nur die wenigsten schaffen es so weit wie Pamela Reif. Mit ihren Fitness-, Ernährungs- und -Tipps trifft die Influencerin den Nerv der Zeit. Doch wie ist ihr Blog überhaupt so groß geworden? Den Anfang nahm die Erfolgsgeschichte im beschaulichen Karlsruhe. Dort ist Pamela Reif mit ihren Eltern aufgewachsen. Mit einem glatten 1er-Schnitt stand der ehrgeizigen Abiturientin eigentlich die akademische Welt offen, doch sie entschied sich für den unkonventionellen Weg. Das BWL-Studium ließ sie sausen und gründete stattdessen ihren eigenen Blog. Ihren ersten Auftrag erhielt sie 2014 von einer australischen Teefirma - für 50 US-Dollar Gehalt. Mit ihrer damaligen Entscheidung ist Pamela Reif heute im Reinen: „ war der wahrscheinlich beste Zufall in meinem Leben.“

Pamela Reif: 5 Tricks für ein perfektes Selfie

Pamela Reif: So hoch ist ihr Vermögen 2020

Heute erreicht die blonde Social-Media-Queen mit ihren vielfältigen Posts auf Instagram (pamela_rf) über 5,3 Millionen Follower und mit ihren Videos auf 2,7 Millionen Abonnenten (Stand: April, 2020). Laut "Forbes" streicht sie dabei pro Post gut und gerne Beträge zwischen 17.200 und 40.850 Euro ein. Noch lukrativer gestalten sich Youtube-Videos, die für bis zu 200.000 Euro über den Tisch wandern.

Nach gerade einmal sieben Jahren im Influence-Marketing beläuft sich das Vermögen von Pamela Reif heute auf etwa vier Millionen Euro. Umso überraschender erscheint, dass der Fitness-Star trotz Millionen auf dem Konto und zahlreicher gut laufender Werbeverträge noch immer daheim bei Mama und Papa wohnt. Trotz krassem Karrieresprung ist Pamela Reif bis heute bodenständig geblieben und verrät: „Karlsruhe ist mein Ruhepool“.

Für "Calzedonia" jettet Pamela Reif um den Globus

Doch viel Zeit zu Hause bleibt ihr trotz Heimatverbundenheit nicht, denn für ihre lukrativen Werbedeals von „Calzedonia“ oder „Puma“ jettet die sportliche Blondine regelmäßig über den Globus, gibt Interviews oder shootet für das eine oder andere Hochglanz-Magazin. Spätestens seit Pamela Reif im September 2019 das Cover des renommierten Wirtschaftsmagazins „Forbes“ schmücken durfte, ist klar, dass aus der jungen Influencerin längst eine angesehene Unternehmerin geworden ist.

Umso überraschender: Trotzdem sich Pamela Reif mit ihrem Vermögen längst den einen oder anderen Mitarbeiter leisten könnte, vermarktet sie ihr Fitness-Imperium noch immer selbst. Lediglich ihre eigene Familie darf mit anpacken. Während ihr Vater als Buchhalter den Überblick über die ernorm wachsenden Zahlen behält, helfen ihre Mutter und ihr Bruder der Fitness-Influencerin bei der kreativen und technischen Umsetzung ihrer Projekte.

Pamela Reif: Disziplin ist ihr Erfolgsrezept

Ihr Erfolgsrezept ist äußerst simpel: "Ich habe einfach eine sehr gute Auffassungsgabe, kann gut lernen und mich zu Sachen motivieren, wie auch beim Sport, was anderen vielleicht schwerer fällt. Deshalb konnte ich auch immer lernen und bin auch erst zur Klausur gegangen, wenn ich es richtig konnte. Aus dem Grund habe ich mein Abitur wohl auch so gut abgeschnitten,“ verrät Pamela Reif „Myself“. Um ihre hohen Ziele zu erreichen, setzt Pamela Reif in allen Bereichen des Lebens auf Disziplin. Ob bei der Arbeit, beim Sport oder bei der Ernährung, immer wieder predigt die Fitness-Influencerin ihren Fans Durchhaltevermögen und einen eisernen Willen. Wer sich von so viel Ehrgeiz eine Scheibe abschneiden möchte, der wirft am besten einen Blick in ihr 2017 veröffentlichtes Buch „Strong & Beautiful“.

