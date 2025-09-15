Laura Dahlmeier (†31): Jetzt also doch! Bergungstrupp soll Leichnam bergen

Noch ist unklar, wie riskant die geplante Bergung tatsächlich ist und ob die Bedingungen am Laila Peak eine Rückholung zulassen. Fest steht: Sollte es wirklich dazu kommen, wäre es eine Entscheidung gegen den zunächst respektierten Willen der Verstorbenen – aber vielleicht im Sinne der Familie, die dann einen Ort für Abschied und Erinnerung in der Heimat hätte.