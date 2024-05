Laura Maria Rypa: "Absolutes No-Go" Ihre Kinder wurden gegen ihren Willen fotografiert!

In ihrer Instagram-Story meldet Laura sich jetzt zu Wort und erklärt zu den Ereignissen Folgendes: "Es ist völlig okay, wenn man auf uns zukommt und nach Fotos fragt [...]. Aber heimlich Fotos und Videos von den Kindern zu machen ist für mich ein absolutes No-Go und das lasse ich so nicht stehen."

Das Paar hält ihre Kinder schließlich bewusst aus der Öffentlichkeit raus und habe diesen Wunsch auch bereits vor der Geburt Leanos im Januar 2023 geäußert. Trotzdem gäbe es immer wieder Leute, die diese Entscheidung nicht respektieren und die Kinder heimlich filmen: "Wir hatten den Fall damals schon, als Leano zur Welt kam und alles von ihm verbreitet wurde." Damals konnte das Paar den Täter ausfindig machen und stellte noch einmal klar, dass sie ihre Kinder absolut aus der Öffentlichkeit haben wollen. Ein Wunsch, der wohl wieder einmal von bestimmten Leuten missachtet wurde. "Wieso? Was bringt das jemandem?", fragt sich die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte in ihrer Story.

Abschließend wendet sich Laura noch einmal direkt an die Menschen, die Bilder von ihren Kindern machten: "An die, die gefilmt haben: Bitte löscht die Fotos und Videos einfach. Sollten diese irgendwo in den sozialen Medien landen, werden wir rechtliche Schritte gehen müssen."

