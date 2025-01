Laura Maria Rypa: Alarmierende Worte! "Hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer wird"

Im Video sieht man, wie Pietro beim Partner-Yoga das Gleichgewicht verliert und versehentlich auf den Knöchel seiner Verlobten tritt. Die unmittelbaren Folgen: eine deutliche Schwellung und blaue Flecken. Doch der Vorfall sorgte nicht nur für Schmerzen, sondern auch für Diskussionen im Netz.

Laura Maria meldete sich wenig später mit einem weiteren Update zu Wort. Sie zeigte ihren Fans in einer Instagram-Story einen großen Bluterguss an ihrer Wade. "Okay, das ist jetzt heftig, ich hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer wird", erzählte sie. Besonders brisant: Bei einem bevorstehenden Termin in Berlin soll sie einen Bikini tragen. "Und wenn die Partner das sehen, dann will ich gar nicht wissen, was die sich denken ..."

Der Vorfall sorgt für gemischte Reaktionen, insbesondere da das Paar schon in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Im Oktober 2024 sah sich Pietro Lombardi mit Vorwürfen häuslicher Gewalt konfrontiert. Obwohl der aktuelle Zwischenfall klar als Unfall einzustufen ist, sehen viele Fans den Vorfall kritisch. "Dass er ihr so eine Verletzung zufügt, hätte einfach nicht passieren dürfen", schreibt ein User.