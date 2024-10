Pietro Lombardi: Fans sauer auf Sänger nach Statement zu Gewaltvorwürfen

Nach tagelangem Schweigen hat sich Pietro Lombardi (32) am 24. Oktober in einem Instagram-Video zu den schweren Anschuldigungen gegen ihn geäußert. Der „Deutschland sucht den Superstar“-Juror gab darin offen zu, sich für sein Verhalten zu schämen und nannte sich selbst ein „richtiges Arschloch“. Der Beitrag wurde heiß diskutiert und führte zu gespaltenen Reaktionen unter seinen Followern und in der Öffentlichkeit.