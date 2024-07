Laura Maria Rypa: "Einfach nur schlimm!" Ausraster nach den bitteren Baby-News

Immer wieder wird die Verlobte von Pietro Lombardi (32) kritisiert, dass sie nur Aufmerksamkeit haben will. "Dadurch, dass ich mich schonen muss, bin ich mehr am Handy als sonst. Dann so Sachen zu lesen wie: 'Braucht sie wieder Schlagzeilen? Wenn es ihr doch so schlecht geht, dann ist sie nicht am Handy'", regt sie sich in ihrer Story auf. "Ich bin nicht sterbenskrank. Was soll ich sonst machen? Ich bin halt am Handy und lese mir leider Gottes so viele dumme Sachen durch. Aufgrund meiner Hormone bin ich so emotional. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was manche Leute schreiben..."