Laura Maria Rypa: "Ich bringe das Geld nach Hause"

Nachdem Pietro Lombardi in seiner Fragerunde verkündet hatte, dass er immense Fixkosten hätte, gingen scheinbar bei einigen Fans die Alarmglocken an. Es wären "Fixkosten um die 25/30.000 Euro ungefähr im Monat", ließ der DSDS-Star durchsickern. Eine Summe, die er etwa alleine stemmen muss? Seine Verlobte Laura Maria meldete sich wenig später persönlich im Netz und verkündete: "Ich bringe das Geld nach Hause."

Sie stellt klar: "Ich glaube, einige verstehen Pietros Fragerunde ein bisschen falsch, [...] aber ich verdiene auch das Geld und bringe das Geld nach Hause. Ich bezahle auch Sachen. Das Haus zahlt sich ja nicht von alleine ab, mein Auto zahlt sich nicht von alleine ab." Eigentlich hätte sie nach der Geburt ihres zweiten Sohnes noch länger Pause machen wollen, "aber es geht schon wieder mit dem Arbeiten los", verrät sie.

"Ich bin nicht nur Mama, sondern bringe auch das Geld nach Hause", lässt sie noch einmal abschließend verlauten. Schon am Folgetag, nach dieser Klarstellung in ihrer Story, stürzt sich die Influencerin zurück in die Arbeit. Da kann sich Pietro ja glücklich schätzen, dass er nicht alleine auf seinen hohen Fixkosten sitzen bleibt.

