Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Das Baby ist da! So heißt ihr 2. Sohn

Da ist er ja, der zweite gemeinsame Nachwuchs von Pietro und Laura Maria. Ihre Wahl des Babynamens wurde lange wild diskutiert. Wofür haben sich die beiden nun schlussendlich entschieden? Mit einem süßen Post nach der Geburt machen sie es jetzt offiziell: "Welcome to our Family Amelio Elija", heißt es. Die Entscheidung ist also auf Amelio Elija gefallen. Wie süß!