Laura Maria Rypa: Krankenhaus! "Es sind Kompilkationen aufgetreten"

In ihrer Instagram-Story meldet sich Laura mit beunruhigenden Nachrichten bei den Fans. " Wie ihr wisst, geht es mir nicht so gut. Ich bin tatsächlich seit gestern im Krankenhaus und war einfach zu erschöpft, um mich zu melden", schreibt die Influencerin. Was passiert ist? "Leider sind einige Komplikationen aufgetreten. Es ist der selbe Fall wie bei Lenao. Das Risiko, dass der Kleine vor der 34 Schwangerschaftswoche kommt, ist einfach zu hoch. Deswegen muss ich hierbleiben." Wir erinnern uns: Ihr erster Sohn Leano kam sechs Wochen zu früh auf die Welt, wog damals nur 1900 Gramm.