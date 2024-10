Laura Maria Rypa: Nach den Gewaltvorwürfen! Jetzt schützt sie Pietro Lombardi

Wie "Bild" berichtet, will Laura Maria Rypa angeblich nicht gegen ihren Partner im Verfahren aussagen. Sie macht Gebrauch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht. Damit dürfen nicht nur ihre Aussagen in der Schreckensnacht nicht mehr verwendet werden, auch die anwesenden Polizisten dürfen im Verfahren nicht erzählen, was Laura gesagt hat. Will die 28-Jährige ihren Freund damit schützen? Wird das Verfahren dadurch womöglich eingestellt? Das ist unklar. Aktuell prüft die Staatsanwaltschaft Köln die Vorwürfe. "Wie lange die Prüfung dauert, kann ich gegenwärtig nicht einschätzen", so Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer gegenüber "Bild".