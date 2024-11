Laura Maria Rypa: Neues Statement nach Skandal-Nacht! "Die Wahrheit bleibt oft im Schatten"

Auch Pietro sprach im Interview mit der "Bild" bereits über die Skandal-Nacht. Nach einem Streit sei die Situation eskaliert. "Ich habe unsere Fotos auf den Boden geschmissen, meine Platten. Da gibt es jetzt drei Stück zu Hause, die kaputt sind." Laura war in dem Moment so verzweifelt, dass sie die Polizei rief. "Ich war einfach so überfordert, war so aufgelöst. Ich konnte ihn nicht mehr händeln." Zu häuslicher Gewalt sei es jedoch nicht gekommen. Es gibt Frauen, die schreiben, 'Pietro, du bist Chris Brown'. Das wollte ich klarstellen. Ich bin kein Frauenschläger!", so Pietro. Auch Laura versicherte: "Er hat mich nicht geschlagen."

