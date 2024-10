Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Jetzt äußern sie sich zu den schlimmen Gewaltvorwürfen

Was ist nur bei Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) los? Wie "Bild" berichtet, gab es angeblich einen Polizeieinsatz in der gemeinsamen Villa. In dem Artikel heißt es, es sei zu einem Streit gekommen sein, bei dem Laura schließlich zum Telefon gegriffen und die Polizei gerufen haben soll - anschließend soll sie sogar ins Krankenhaus gebracht worden sein. Gewaltvorwürfe hat der Anwalt des Sängers bereits dementiert. Nun melden sich auch Pietro und Laura zu Wort.