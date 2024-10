Laura Maria Rypa: Sie bittet um Hilfe! Das ist der Grund

Bevor Laura Maria Rypa ihre Roomtour beendet, verrät sie ihren Followern noch, was ihnen an dem Haus bisher am meisten zu schaffen gemacht habe. "Die größte Herausforderung in diesem Haus ist der Garten. Wir haben selbst nicht damit gerechnet", erzählt die Verlobte von Pietro Lombardi. Insbesondere die Kosten seien bisher unerwartet hoch gewesen.

Über Pietro erzählt Laura während der Roomtour jedoch nichts. Angesichts der vergangenen Wochen klingt ihr Ton jedoch sehr versöhnlich. Sie spricht mehrfach von "wir" und berichtet, was die beiden sich bei einzelnen Räumen gedacht haben.

Anmerkung der Redaktion: Solltest du selbst von Gewalt betroffen sein oder eine Betroffene kennen, wende dich bei akuter Gefahr unter 110 an die Polizei. Hilfe bekommst du darüber hinaus auch beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08000 116 016 oder bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Eine Übersicht zum Thema Frauenhäuser / Frauenberatungsstellen findest du unter: http://www.frauenhauskoordinierung.de.