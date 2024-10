Laura Maria Rypa: Sie ist mit den Kindern aus der Villa ausgezogen

In einer Instagram-Story bricht sie ihr Schweigen und verrät traurige Details zu der aktuellen Situation. "Ich weiß, in den letzten Wochen ist unfassbar viel passiert. Zu den Dingen dürfen und wollen wir uns aktuell nicht äußern. Privates möchten wir auch vorerst noch privat halten. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, diese Art von Dingen nicht in der Öffentlichkeit auszutragen. Wie es auch in diesem Fall ist, haben wir nichts an die Öffentlichkeit gebracht", erzählt sie ernst.

"Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir in den letzten Wochen durchmachen müssen. Wir werden verfolgt, belästigt, jeder weiß, wo wir wohnen. Wir sind gezwungen, aus unserem Zuhause auszuziehen, weil wir auf Schritt und Tritt verfolgt werden", sagt sie. Sie fühlt sich offenbar nicht mehr sicher und musste daher diese Konsequenz ziehen. Eine schwierige Situation für die gesamte Familie!

Ihr sei bewusst, dass sie und Pietro Personen des öffentlichen Lebens sind, aber mittlerweile gehe es einfach zu weit! "Sobald die Kinder und die Familie reingezogen werden, ist eine Grenze einfach erreicht worden, die nicht geht." Laura könne nicht mal auf den Spielplatz mit ihren Kindern, weil die verfolgt wird und auch die Tatsache, dass ihre Eltern mit reingezogen werden, ist einfach unerträglich für sie. Bleibt nur zu hoffen, dass schon bald Ruhe einkehrt – besonders für die beiden Kinder Leano und Amelio.

