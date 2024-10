Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Enthüllt! War seine Spielsucht der Grund für den Streit?

Wie die "Bild" jetzt berichtet, soll Pietros Spielsucht der Auslöser für den heftigen Streit gewesen sein. Angeblich soll er sein Geld immer wieder in Casinos und beim Zocken verprassen. Dass Pietro schlecht mit Geld umgehen kann, verriet er bereits 2022. "Bei uns in der Beziehung ist Laura die Buchhalterin! Irgendwann hat sie zu mir gesagt, dass sie es nicht gut findet, wie ich in den letzten Jahren gelebt hätte." Sie habe ihm damals vorgeworfen: "Du hast saumäßig viel Geld rausgeworfen!" 2020 verlor Pietro bereits in der Streaming-Show von Knossi (38) 6.130 Euro.