Laura Maria Rypa: "Weiß, wie du wirklich bist" - Jetzt packt sie über Pietro aus

Gerade erst stand Pietro in der Kölner "Lanxess Arena" auf der Bühne. Ein großer Moment für den Sänger! Nicht nur seine Fans waren da, um ihn zu sehen, sondern auch Laura Maria. Die Influencerin wollte es sich natürlich nicht nehmen lassen, ihren Schatz zu unterstützen. Nach seinem Auftritt findet sie auf ihrem Instagram-Kanal nur lobende Worte.

"Mein Schatz, ich wollte dir einfach mal sagen, wie unfassbar stolz ich auf dich bin. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, dass es nicht selbstverständlich ist, auf solchen Bühnen zu stehen und das nach so vielen Jahren immer noch mit derselben Leidenschaft", schwärmt sie. "Du kannst so stolz auf dich sein. Ich bin es. Unsere Kinder sind es. Wir alle sehen, mit wie viel Liebe und Hingabe du das machst. Bleib genau so, wie du bist."