Sarah Engels: Unterlassungsklage! Pietro Lombardi flippt aus

Aber was war der Grund für den plötzlichen Streit? Alles begann mit dem Werbevideo von "Schlag den Star", in dem Sarah Engels mit Kontrahentin Evelyn Burdecki (36) über WhatsApp schreibt. In diesem Video spielt Sarah auf einen Streit zwischen ihr und Pietro aus dem Jahr 2016 an. Laura hat ihren Verlobten daraufhin in einem Instagram-Post verteidigt: "Ich würde so gerne alles sagen, aber die Kinder sollen nicht mit reingezogen werden. (...) Liebe Sarah, hör bitte in Zukunft auf mit deinen Sticheleien, weil komischerweise kommt es immer zuerst von dir. Kümmere dich lieber um andere Dinge und wir wissen beide warum". Offenbar zu viel für Sarah ...