Laura Maria Rypa: Zu viel? Pietro lässt sie ständig alleine

Das fragen sich auch so einige Fans. In einer Fragerunde auf Instagram kommt nun ebenfalls Pietro ständige Abwesenheit zur Sprache. Einer von Lauras Anhängern will wissen: "Bist du nicht traurig, dass dein Mann ständig unterwegs ist und du bist quasi alleine mit Kind, Haus etc.?"

Klar, dass sich die Fans Sorgen machen. Immerhin postete sie nur wenige Stories davor, dass sie wegen eines Eisenmangels komplett erschöpft und "einfach nur müde sei" und "jede Sekunde schlafen" könne. So sehr, dass sie sogar mit ihrem Sohn Leano mittags eingeschlafen wäre: "Eigentlich unvorstellbar, weil ich in der Zeit, in der er schläft, eigentlich die Sachen erledige, die sonst so liegen bleiben (Kochen, Wäsche waschen etc.)", gibt sie zu. Fehlt ihr da nicht vielleicht einfach eine helfende Hand?

Von ihrem Verlobten Pietro bekommt sie diese aktuell selten. Der Musiker ist beruflich viel unterwegs und wenig bei seiner Familie. Auf die Frage ihres Fans reagiert Laura Maria Rypa jedoch trotzdem verständnisvoll: "Es ist nun mal sein Job und das wusste ich von Anfang an! Klar, arbeite ich auch und hin und wieder denke ich mir, es wäre schön, wenn er dann doch öfters mal zu Hause ist, aber von nichts kommt nichts und deshalb schaffen wir alles zusammen."

Warum Pietro und Laura Maria ihre Hochzeit trotzdem auf Eis gelegt haben, erfährst du im Video: