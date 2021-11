Laura Morante: Schock-Enthüllung! Dieses Erlebnis wird sie nie vergessen können

Laura wurde sexuell belästigt

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Laura schon einmal sexuell belästigt wurde. Die traurige Antwort: Ja! Die Tat ereignete sich im Urlaub mit einer Freundin. "Wir waren auf dem Weg in die City, nachts, wollten zum Bus und mussten durch eine Unterführung. Ein Mann kam mit entgegen. Ich trug ein Kleid und hab auf den Boden geschaut, als er an mir vorbeiging", erinnert sie sich zurück.

Den Fehler sieht Laura bei sich, denn sie hat das Gefühl, Unterwürfigkeit signalisiert zu haben. Dadurch habe der Mann sich getraut, sie "beim vorbeigehen einfach zu berühren". "Ich hatte so Angst, bin weggerannt und habe geheult. Meine Freundin wollte auf den Typ drauf! Aber ich wollte nur sofort weg! Aber durch durch diese Erfahrung schaue ich jedem Mann, wo ich komische Energien spüre, direkt in die Augen."

Seit diesem furchtbaren Ereignis blieb Laura von ähnlichen Erlebnissen zum Glück verschont...