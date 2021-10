Mike Heiter & Laura Morante: Verlobung & Baby - Er lässt die Bombe platzen

Mike im Baby-Talk

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, ob Mike und Laura sich Kinder wünschen. "Auf jeden Fall. Kinder sind das Schönste der Welt, aber wir lassen uns da Zeit und setzen uns nicht unter Druck. Ich bin unendlich dankbar, dass ich schon eine Tochter habe", verrät der muskulöse Schönling.

Mike ist sich sicher, dass Laura die Liebe seines Lebens ist. "Wir gehören einfach zusammen. Ich glaube an Schicksal und das Schicksal hat uns damals schon immer zusammengeführt. Nur wir waren noch nicht reif genug, um das zu erkennen oder damit umzugehen. Umso mehr wissen wir jetzt alles zu schätzen, was wir an uns haben", schwärmt er.

Und er geht sogar noch einen Schritt weiter! Als ein Fan ihn nach einer Verlobung fragt, antwortet Mike nur mit zwei geheimnisvollen Emojis. Einer denkt scharf nach und der andere hält sich schweigsam den Finger vor den Mund. Es bleibt also weiterhin spannend!

