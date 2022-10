Laura Müller: 1 Jahr Knast! Michael macht sie zur Kriminellen

Lasziv rekelt sich die 22-Jährige im knappen Bikini am Steuerrad der Jacht. Auf einem anderen Foto schaut sie wollüstig im Auto sitzend in die Kamera, hebt ihre nackten Brüste Richtung Linse. Mit solchen Fotos will Michaels Frau ihren Fans ordentlich einheizen. Besonders auf der Erotik-Plattform OnlyFans. Denn wer dort intime und sexy Einblicke gibt, kann so richtig abkassieren.

Geld, das der Wendler bekanntlich dringend braucht. Nach wirren Verschwörungstheorien brachen dem Schlagersänger etliche Werbeverträge und Fernsehauftritte weg. Zudem hat er 1,2 Millionen Euro Steuerschulden in Deutschland.

Um trotzdem ein Protzleben in den Vereinigten Staaten Amerikas führen, sich Villen, Jetskis und Designertaschen für Gattin Laura leisten zu können, brach der Musiker nun sogar bereitwillig das Gesetz. Oder besser gesagt: Er ließ das Gesetz brechen. Diesmal machte er Laura zur Kriminellen.

Auf einem Foto, das sie auf OnlyFans veröffentliche, sieht man die junge Frau, wie sie im Freien auf einem Turm steht, das Kleid über die Nippel rutschen lässt. Doch so viel Freizügigkeit ist im prüden US-Bundesstaat Florida, wo die beiden wohnen, verboten.

Dem Wendler ist das sicher „Egal!“, doch für Laura könnte das sexy Foto schwerwiegende Folgen haben. Ihr droht jetzt eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und die könnte eine deftige Geldstrafe nach sich ziehen. Im schlimmsten Fall sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr …